Слуцкий: «Надеюсь, станем миротворцами в Молдавии»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своими ожиданиями от матча отбора Евро-2016 против Молдавии, который состоится 9 октября.

- Все все прекрасно понимают. Готовимся к очень ответственному матчу.

- Что важнее - отсутствие целой группы игроков у молдаван или их бешеный настрой на Россию?

- Сложно сказать. Мы больше отталкиваемся от собственных возможностей. Нет смысла подстраиваться под соперника. Это не значит, что мы не владеем информацией. Разумеется, в курсе, кто у них сыграет, кто не сможет. Но ключевой фактор - кто сможет сыграть у нас.

- Напряженная политическая обстановка повлияет на матч?

- Я надеюсь, что, наоборот, футбол сможет исполнить миротворческую функцию. Жители Молдавии придут, поболеют за своих. Наши соотечественники тоже посетят матч. Футбол ведь часто выступает в роли миротворца. Надеюсь, это произойдет и сейчас.