Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий: «Надеюсь, станем миротворцами в Молдавии»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своими ожиданиями от матча отбора Евро-2016 против Молдавии, который состоится 9 октября.

    - Все все прекрасно понимают. Готовимся к очень ответственному матчу.

    - Что важнее - отсутствие целой группы игроков у молдаван или их бешеный настрой на Россию?

    - Сложно сказать. Мы больше отталкиваемся от собственных возможностей. Нет смысла подстраиваться под соперника. Это не значит, что мы не владеем информацией. Разумеется, в курсе, кто у них сыграет, кто не сможет. Но ключевой фактор - кто сможет сыграть у нас.

    - Напряженная политическая обстановка повлияет на матч?

    - Я надеюсь, что, наоборот, футбол сможет исполнить миротворческую функцию. Жители Молдавии придут, поболеют за своих. Наши соотечественники тоже посетят матч. Футбол ведь часто выступает в роли миротворца. Надеюсь, это произойдет и сейчас.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2015 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11