Гацкан: «Пусть Дзюба забивает кому угодно, но не Молдавии»

Полузащитник "Ростова" и сборной Молдавии Александр Гацкан в составе сборной России выделил нападающего Артема Дзюбу.

– Я хорошо знаком с Дзюбой, все-таки вместе играли за "Ростов". Сейчас Артем набрал хорошую форму, забивает почти в каждой игре. Думаю, что он – главная сила сборной России.

– Сам футболист сказал, что патроны у него еще остались.

– Пускай забивает кому угодно, но не Молдавии и "Ростову". Думаю, что ребята будут внимательно играть против него. Но не нужно забывать про Широкова, Дзагоева, Шатова, - сказал Гацкан.