Албанцы закидали камнями автобус сборной Сербии

Автобус с футболистами и тренерским штабом сборной Сербии был закидан камнями по выезду из аэропорта албанской столицы Тираны, сообщает tanjug.rs. Никто из делегации не пострадал, но игроки гостей находятся в шоковом состоянии. Перед этим албанские спецслужбы приняли все меры предосторожности, но все же не смогли предотвратить нападения.

Отметим, у Албании и Сербии политический конфликт из-за разного видения ситуации по Косово. В первом круге отбора Евро-2016 матч между этими командами проходил в Белграде и был прерван из-за появления на стадионе дрона с албанским флагом и драки между футболистами на поле и болельщиками на трибунах.