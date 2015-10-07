Капелло в Армении посмотрел инфраструктуру «Бананца»

Экс-тренер сборной России по футболу Фабио Капелло посетил Армению, где посмотрел инфраструктуру ереванского "Бананца".

"Первые впечатления от увиденного очень положительные. Я рад впервые посетить Армению. К сожалению, погода не позволила увидеть больше, но инфраструктура впечатляет. Очень приятно, что существует такой амбициозный проект, целью которого является подготовка команды, которая выступит в Лиге чемпионов и в Лиге Европы", - прокомментировал свой визит Капелло для armsport.