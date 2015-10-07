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    Капелло в Армении посмотрел инфраструктуру «Бананца»

    Экс-тренер сборной России по футболу Фабио Капелло посетил Армению, где посмотрел инфраструктуру ереванского "Бананца".

    "Первые впечатления от увиденного очень положительные. Я рад впервые посетить Армению. К сожалению, погода не позволила увидеть больше, но инфраструктура впечатляет. Очень приятно, что существует такой амбициозный проект, целью которого является подготовка команды, которая выступит в Лиге чемпионов и в Лиге Европы", - прокомментировал свой визит Капелло для armsport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2015 21:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 октября 2015, 22:23

      Вот пусть бананец и тренирует,за бананцы

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    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 7 октября 2015, 21:55

      Эмм ...вы о чем вообще?)

      0
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