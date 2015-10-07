Полиция задержала перекупщиков билетов на матч Молдавия - Россия

Сотрудники кишиневского стадиона "Зимбру" были задержаны по подозрению в махинациях с билетами на матч Молдавия - Россия, который состоится 9 октября.

Перекупщики продавали билеты по цене 450 леев. Номинальная цена этих пропусков на стадион - 100 леев. По этому факту было возбуждено уголовное дело, задержанным грозит штраф размером 3 тысячи леев, сообщает Sputnik.

Отметим, все билеты на этот матч, которые можно было приобрести только по молдавскому паспорту, были раскуплены за два дня после начала продажи. Молдавская федерация продавала их от 50 до 400 леев, а перекупщики - от 350 до 1200 леев.