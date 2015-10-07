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    Слуцкий: «Пусть судят девушки, не вижу проблемы»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что на матче против Молдавии будет работать 38-летняя судья-женщина Хрисула Куробилия.

    - Я много работал в турнире дублеров. Там распространена практика, когда девушки судят. Никакой проблемы в этом не вижу.

    - Игроки от ненормативной лексики будут воздерживаться, да?

    - Все-таки это помощник главного судьи. С ней не так часто приходится пересекаться…

    Источник: «Советский спорт»

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    07.10.2015 20:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 7 октября 2015, 22:23

      С этого дня и после этого заявления считаю сравнения Слуцкого с Моуриньо неуместным

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