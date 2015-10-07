Слуцкий: «Пусть судят девушки, не вижу проблемы»

С этого дня и после этого заявления считаю сравнения Слуцкого с Моуриньо неуместным
Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что на матче против Молдавии будет работать 38-летняя судья-женщина Хрисула Куробилия.
- Я много работал в турнире дублеров. Там распространена практика, когда девушки судят. Никакой проблемы в этом не вижу.
- Игроки от ненормативной лексики будут воздерживаться, да?
- Все-таки это помощник главного судьи. С ней не так часто приходится пересекаться…