Слуцкий: «Пусть судят девушки, не вижу проблемы»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что на матче против Молдавии будет работать 38-летняя судья-женщина Хрисула Куробилия.

- Я много работал в турнире дублеров. Там распространена практика, когда девушки судят. Никакой проблемы в этом не вижу.

- Игроки от ненормативной лексики будут воздерживаться, да?

- Все-таки это помощник главного судьи. С ней не так часто приходится пересекаться…