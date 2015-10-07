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    «Спартак» оштрафован на 220 тысяч рублей

    Сегодня состоялось очередное заседание КДК РФС, посвященное 11-му туру РФПЛ. По его итогам были приняты следующие решения.

    Старший тренер «Кубани» Арсен Папикян дисквалифицирован на две игры. Причиной послужило его оскорбительное поведение в отношении главного арбитра матча «Кубани» против «Анжи» Алексея Матюнина.

    «Мордовия» оштрафована на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц, «Спартак» – на 220 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники.

    За те же нарушения, что и «Мордовия», наказана «Уфа». Размер штрафа составил 120 тысяч рублей.

    Источник: РФС

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    07.10.2015 19:03
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