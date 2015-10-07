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    Тетрадзе стал главным тренером «Енисея»

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Омари Тетрадзе назначен главным тренером красноярского «Енисея». Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

    «Мы в среду договорились, и я подписал контракт с «Енисеем» до конца сезона. Команда стартовала неважно, поэтому главная задача — выкарабкаться из этой ситуации и постараться выступить лучше, чем в прошлом году. По окончании сезона будем смотреть дальнейшие перспективы сотрудничества», – сообщил специалист.

    На данный момент клуб занимает 16-е место в таблице ФНЛ, имея в своем активе 14 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    07.10.2015 18:27
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