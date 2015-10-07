Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игнатьев: «Пока нет понимания, поедем ли мы в Рязань»

    Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал о ситуации в клубе.

    «Сейчас трудно сказать, поедем ли мы в Рязань. Мы все время находимся в напряжении. Какие-то подачки в виде вливаний бывают, но во что-то стабильное это никак не превратится. У «Торпедо» практически нет денег. В Лиски, например, мы не должны были ехать, но в последний момент сами нашли средства на автобус и отправились.

    Никто не помог. Нет ясности, нужна ли команда спонсору или нет», – сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2015 16:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 15 сентября 2016, 10:59

      Поедем и нормально поедим хотя бы в Рязани...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8939

      vladik12 7 октября 2015, 18:17

      До Рязани на крайняк можно и скинуться.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11