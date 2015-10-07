Игнатьев: «Пока нет понимания, поедем ли мы в Рязань»

Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал о ситуации в клубе.

«Сейчас трудно сказать, поедем ли мы в Рязань. Мы все время находимся в напряжении. Какие-то подачки в виде вливаний бывают, но во что-то стабильное это никак не превратится. У «Торпедо» практически нет денег. В Лиски, например, мы не должны были ехать, но в последний момент сами нашли средства на автобус и отправились.

Никто не помог. Нет ясности, нужна ли команда спонсору или нет», – сказал он.