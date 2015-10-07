Симонян: «Клубы должны быть готовы играть в декабре или вообще не участвовать в Кубке»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что российские клубы не должны протестовать против решения провести матчи 1/4 Кубка России в начале декабря.

«А почему мы этот вопрос задаем Российскому футбольному союзу, а не УЕФА, который проводит еврокубки в зимние сроки? Ведь тоже можно сказать, что УЕФА не считается с нами. Можно ли российским клубам играть в это же время? Мой ответ: пожалуйста, выходите из ситуации или не участвуйте. Да даже если мы вновь вернёмся к системе проведения чемпионата «весна-осень», то так же будем начинать ранней весной и заканчивать поздней осенью или зимой.



Отличие от советских времен в том, что календарь тогда не был таким насыщенным, и то уложиться до декабря было довольно сложно, а сейчас ведь клубы ставят вопрос о том, чтобы увеличить Премьер-лигу до 18 команд. Нужно адаптировать поля и стадионы, другого выхода нет», – подчеркнул Симонян.