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    Симонян: «Клубы должны быть готовы играть в декабре или вообще не участвовать в Кубке»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что российские клубы не должны протестовать против решения провести матчи 1/4 Кубка России в начале декабря.

    «А почему мы этот вопрос задаем Российскому футбольному союзу, а не УЕФА, который проводит еврокубки в зимние сроки? Ведь тоже можно сказать, что УЕФА не считается с нами. Можно ли российским клубам играть в это же время? Мой ответ: пожалуйста, выходите из ситуации или не участвуйте. Да даже если мы вновь вернёмся к системе проведения чемпионата «весна-осень», то так же будем начинать ранней весной и заканчивать поздней осенью или зимой.

    Отличие от советских времен в том, что календарь тогда не был таким насыщенным, и то уложиться до декабря было довольно сложно, а сейчас ведь клубы ставят вопрос о том, чтобы увеличить Премьер-лигу до 18 команд. Нужно адаптировать поля и стадионы, другого выхода нет», – подчеркнул Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    07.10.2015 16:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 7 октября 2015, 22:31

      В советские времена практически все позднеосенние и ранневесеннние матчи проводились на южных полях,а большинство игр ,в том числе и финал Кубка в начале августа в день Физкультурника!

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 7 октября 2015, 19:06

      ДА ЛАДНО ВАМ СУДАРЬ...ПОКА У НЕГО С МОЗГАМИ ВСЁ В ПОРЯДКЕ...ТЕМ БОЛЕЕ ЭТО КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ...А НЕ ЕГО ЛИЧНОЕ

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 октября 2015, 18:01

      ставить календарь что б зимние туры на юге играть домашние игры например Ростов ,терек,анжи ,кубань, краснодар

      1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 7 октября 2015, 17:21

      ой господа а ему ведь уже все 88 так что извиняйте тогда можно еще поуправлять

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 7 октября 2015, 17:11

      совсем с ума сбрендил вот к чему приводят руководители в 80 лет давай те страной управлять тоже в 80 лет а в Лукойле в 60 лет выгоняют на пенсию вот и сравните

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      Рейтинг: +71

      stas-kst 7 октября 2015, 16:33

      Проводите на юге страны, почему нет то? пусть это будет нейтральное поле, если в центральной части будет мороз

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