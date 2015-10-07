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    Тевес может вернуться в «Ювентус»

    Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может вернуться в туринский «Ювентус», за который выступал с 2013-го по 2015-й год. Причиной является трехмесячная задержка зарплаты со стороны аргентинского клуба. Это может повлечь за собой разрыв контракта. Еще одним претендентом на игрока называют бразильский «Коринтианс», однако вероятность того, что нападающий вернется в «Юве», расценивается выше.

    В ходе выступлений за туринцев Тевес забил 50 мячей в 96 играх, дважды выиграв Серию А и дойдя до финала Лиги чемпионов.

    Источник: Sport Mediaset

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    07.10.2015 15:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 17 октября 2015, 18:59

      вот уж дудки!
      просился домой к маме,кинул клуб до истечения контракта-вот сиди теперь там

      0
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      Рейтинг: +10

      расулик 9 октября 2015, 01:28

      как раз для лиги чемпионов усиление юве

      0
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 7 октября 2015, 21:44

      Резче

      0
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      Рейтинг: +74

      liver2015 7 октября 2015, 17:24

      думаю усилит любую команду,зачем отдавали

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      Рейтинг: +1608

      кто там > liver2015 7 октября 2015, 19:28

      он как бы сам сказал и решил уйти

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      Рейтинг: +74

      liver2015 7 октября 2015, 17:19

      хороший нап

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