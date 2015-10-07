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    Мышалов: «Дзагоев может пропустить до двух недель»

    Бывший врач сборной России Савелий Мышалов оценил последствия травмы полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, у которого сегодня диагностировано повреждение боковой связки.

    «Я не знаю, всех нюансов, поэтому могу только предположить, основываясь на своем опыте. Все зависит от степени повреждения боковой связки. Если это просто растяжение, то на восстановление может уйти пару дней. Но участие в матче с Молдавией я бы все-таки поставил под сомнение. Хуже, если речь идет о частичном надрыве. Тогда Дзагоев может вернуться в строй через две недели», – заметил Мышалов.

    Напомним, что ближайший матч сборная России проведет против сборной Молдавии в Кишиневе 9 октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2015 15:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 7 октября 2015, 16:23

      Травма нынешнего Дзагоева-это потеря для сборной...

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > skipushkach 8 октября 2015, 11:55

      Ничья травма не должна рассматриваться как потеря для сборной, если играть предстоит не с Германией и Испанией, а с Молдавией и Черногорией.

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