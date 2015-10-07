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    Мостовой: «Скорее тревожнее за самого Дзагоева, чем за сборную»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал травму полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который рискует пропустить матчи группового турнира Евро-2016 с Молдавией и Черногорией.

    «Вы знаете, скорее тревожнее за самого Алана, нежели за сборную. Неприятно, конечно, получать травмы накануне игры национальной команды. Дзагоев в этом сезоне мне очень нравится, пусть, как мне кажется, играет в клубе немного не на той позиции, на какой способен принести больше пользы. Главное – правильно вылечиться. Сезон же длинный. ЦСКА играет на три фронта.

    Кто может заменить Дзагоева, если он не восстановится к игре с Молдавией? Широков и Денисов выйдут в старте, а компанию им может составить и Тарасов, и Глушаков, и Мамаев и Шатов. Кто-то из них. Выбор у главного тренера есть – ему и решать», – сказал Мостовой.

    Напомним, что ближайший матч сборная России проведет против сборной Молдавии в Кишиневе 9 октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2015 14:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 7 октября 2015, 15:39

      когда это Дзагоев стал таким не заменимым бред какой то

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      ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > Garrincha58 7 октября 2015, 18:08

      Он всегда был незаменимым!

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