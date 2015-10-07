Опубликовано расписание 14-18-го туров РФПЛ

Российская футбольная Премьер-лига обнародовала расписание 5 туров чемпионата России по футболу, которые будут предшествовать зимнему перерыву. 14-й тур состоится после игр 1/8 Кубка России и начнется в субботу 31 октября матчем ЦСКА – «Уфа». Четвертьфиналы Кубка России пройдут 5-6 декабря.
14 тур
31 октября (суббота)
ЦСКА - «Уфа» 14:30
«Зенит» - «Мордовия» 17:00
1 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Краснодар» 14:00
«Анжи» - «Рубин» 16:30
«Кубань» - «Локомотив» 19:00
«Спартак» - «Урал» 19:30
2 ноября (понедельник)
«Амкар» - «Терек» 17:00
«Ростов» - «Динамо» 19:30
15 тур
6 ноября (пятница)
«Мордовия» - «Анжи» 19:00
7 ноября (суббота)
«Урал» - «Ростов» 14:00
«Уфа» - «Амкар» 16:15
«Динамо» - «Кубань» 18:30
«Терек» - «Спартак» 19:30
8 ноября (воскресенье)
«Рубин» - «Крылья Советов» 14:30
«Краснодар» - ЦСКА 17:00
«Локомотив» - «Зенит» 19:30
9 - 17 ноября
Сбор сборной команды России.
16 тур
21 ноября (суббота)
«Амкар» - «Рубин» 12:00
ЦСКА - «Крылья Советов» 14:00
«Зенит» - «Урал» 16:30
«Локомотив» - «Анжи» 19:00
22 ноября (воскресенье)
«Мордовия» - «Динамо» 14:30
«Кубань» - «Терек» 17:00
«Спартак» - «Краснодар» 19:30
23 ноября (понедельник)
«Ростов» - «Уфа» 19:00
17 тур
27 ноября (пятница)
«Урал» - «Мордовия» 17:00
28 ноября (суббота)
«Уфа» - «Кубань» 12:30
«Крылья Советов» - «Амкар» 15:00
«Терек» - «Зенит» 17:30
29 ноября (воскресенье)
«Анжи» - ЦСКА 15:00
«Краснодар» - «Ростов» 17:30
30 ноября(понедельник)
«Рубин» - «Спартак» 19:00
«Динамо» - «Локомотив» 19:00
18 тур
3 декабря (четверг)
«Амкар» - ЦСКА 17:00
«Мордовия» - «Терек» 19:00
«Зенит» - «Уфа» 19:00
«Кубань» - «Краснодар» 19:00
4 декабря (пятница)
«Динамо» - «Анжи» 19:00
«Локомотив» - «Урал» 19:00
«Ростов» - «Рубин» 19:00
«Спартак» - «Крылья Советов» 19:00