Опубликовано расписание 14-18-го туров РФПЛ

Российская футбольная Премьер-лига обнародовала расписание 5 туров чемпионата России по футболу, которые будут предшествовать зимнему перерыву. 14-й тур состоится после игр 1/8 Кубка России и начнется в субботу 31 октября матчем ЦСКА – «Уфа». Четвертьфиналы Кубка России пройдут 5-6 декабря.

14 тур

31 октября (суббота)

ЦСКА - «Уфа» 14:30

«Зенит» - «Мордовия» 17:00

1 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Краснодар» 14:00

«Анжи» - «Рубин» 16:30

«Кубань» - «Локомотив» 19:00

«Спартак» - «Урал» 19:30

2 ноября (понедельник)

«Амкар» - «Терек» 17:00

«Ростов» - «Динамо» 19:30

15 тур

6 ноября (пятница)

«Мордовия» - «Анжи» 19:00

7 ноября (суббота)

«Урал» - «Ростов» 14:00

«Уфа» - «Амкар» 16:15

«Динамо» - «Кубань» 18:30

«Терек» - «Спартак» 19:30

8 ноября (воскресенье)

«Рубин» - «Крылья Советов» 14:30

«Краснодар» - ЦСКА 17:00

«Локомотив» - «Зенит» 19:30

9 - 17 ноября

Сбор сборной команды России.

16 тур

21 ноября (суббота)

«Амкар» - «Рубин» 12:00

ЦСКА - «Крылья Советов» 14:00

«Зенит» - «Урал» 16:30

«Локомотив» - «Анжи» 19:00

22 ноября (воскресенье)

«Мордовия» - «Динамо» 14:30

«Кубань» - «Терек» 17:00

«Спартак» - «Краснодар» 19:30

23 ноября (понедельник)

«Ростов» - «Уфа» 19:00

17 тур

27 ноября (пятница)

«Урал» - «Мордовия» 17:00

28 ноября (суббота)

«Уфа» - «Кубань» 12:30

«Крылья Советов» - «Амкар» 15:00

«Терек» - «Зенит» 17:30

29 ноября (воскресенье)

«Анжи» - ЦСКА 15:00

«Краснодар» - «Ростов» 17:30

30 ноября(понедельник)

«Рубин» - «Спартак» 19:00

«Динамо» - «Локомотив» 19:00

18 тур

3 декабря (четверг)

«Амкар» - ЦСКА 17:00

«Мордовия» - «Терек» 19:00

«Зенит» - «Уфа» 19:00

«Кубань» - «Краснодар» 19:00

4 декабря (пятница)

«Динамо» - «Анжи» 19:00

«Локомотив» - «Урал» 19:00

«Ростов» - «Рубин» 19:00

«Спартак» - «Крылья Советов» 19:00