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    Тарасов: «Арсенал» - неплохой вариант для Кокорина»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов считает, что возможный вариант перехода Александра Кокорина в «Арсенал» приемлемым для футболиста.

    «Уверен в этом игроке. Его ли это уровень, у Саши надо спросить. Но это неплохой вариант для Кокорина. Правда, мы даже в шутку эту новость не обсуждали», - сказал Тарасов.

    Напомним, что в «Арсенале» рассматривают вариант приобретения Александра Кокорина или Нолито из «Сельты».

    Источник: «Советский спорт»

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    07.10.2015 14:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      DaMarcus 8 октября 2015, 01:33

      Определенно Нолито посолиднее смотрится, да и скорее всего дешевле, ибо в Европе про переписанного Сашку то не знают и как за молодого денег отдадут

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      Рейтинг: +459

      sour12 7 октября 2015, 20:49

      судя по статистике испанец лучше, судя по опыту покупки талантливых проявивших себя игроков арсеналу не нужен кокорин ему что аршавина не хватило???? ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!! ГРАБЛИ!!!!

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 7 октября 2015, 17:40

      Агент Кокорина немного приплатил Советскому Спорту за полет этой утки.
      Такой бизнес :-)

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 7 октября 2015, 17:39

      Тула - да, можно и из Москвы не уезжать.

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      Рейтинг: +71

      stas-kst 7 октября 2015, 16:34

      тульский Арсенал то?

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      Рейтинг: +40

      Taga25 7 октября 2015, 16:32

      Лучше уж Нолито, чем " полено")))

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