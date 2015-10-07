Тарасов: «Арсенал» - неплохой вариант для Кокорина»

Определенно Нолито посолиднее смотрится, да и скорее всего дешевле, ибо в Европе про переписанного Сашку то не знают и как за молодого денег отдадут
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов считает, что возможный вариант перехода Александра Кокорина в «Арсенал» приемлемым для футболиста.
«Уверен в этом игроке. Его ли это уровень, у Саши надо спросить. Но это неплохой вариант для Кокорина. Правда, мы даже в шутку эту новость не обсуждали», - сказал Тарасов.
Напомним, что в «Арсенале» рассматривают вариант приобретения Александра Кокорина или Нолито из «Сельты».