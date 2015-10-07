Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анчелотти: «Нужно дать время Михайловичу»

    Бывший главный тренер "Милана" Карло Анчелотти считает, что руководству клуба стоит дать время нынешнему наставнику Синише Михайловичу.

    «Синиша Михайлович – это тренер с характером и большим опытом выступлений в Италии. Что происходит с "Миланом"? Нельзя терять веру, надо продолжать идти дальше. С "Миланом" происходит нечто похожее на то, что творится с "Ювентусом" после выхода в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Нужно давать время тренерам. Зеедорф и Индзаги? Они "сгорели" не из-за самого "Милана", а из-за результатов команды», - считает Анчелотти.

    Напомним, что в текущем сезоне «Милан» после семи туров имеет в своем активе девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2015 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11