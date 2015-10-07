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    Билялетдинов может стать тренером зарубежного клуба

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о возможном развитии своей карьеры.

    "Работа в РФС может быть связана с инспекторской или методической деятельностью в одном из департаментов, отвечающем за развитие футбола, в том числе на юношеском уровне. Предметный разговор на эту тему уже состоялся. Но как сложится – покажет время. Пока это один из вариантов. Есть также вариант уехать за границу. Он вполне реален, но с годами я все больше привязываюсь к родине. Определенные разговоры на этот счет есть, но пока они носят общий характер. Россия все равно остается для меня приоритетом, но если здесь не сложится, то придется уезжать", – сказал российский специалист.

    Источник: ТАСС

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    07.10.2015 13:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 октября 2015, 10:00

      В казахам или азерам.

      0
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 7 октября 2015, 16:19

      Как Черчесов, соскучился по санкционным продуктам ?)))

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 7 октября 2015, 15:41

      и этот в Польшу пусть валит нет чтобы в ФНЛе попылить на благо родине ан нет им забугор подавай

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