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    Агуэро сыграет за Аргентину под номером 10

    Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в предстоящем матче против Эквадора в рамках квалификации к ЧМ-2018 сыграет под номером 10. Как правило, «десятку» носит форвард «Барселоны» Лионель Месси, однако сейчас он травмирован.

    «Мне сказали, что это обязательно – сборная должна использовать все номера от 1 до 23.

    Впервые я сыграл под этим номером против Боснии и Герцеговины, затем против США в товарищеском матче. Лео сказал: когда меня нет в заявке, ты должен носить номер 10», – поделился аргентинец.

    Источник: Goal.com

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    07.10.2015 13:21
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