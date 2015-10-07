Агуэро сыграет за Аргентину под номером 10

Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в предстоящем матче против Эквадора в рамках квалификации к ЧМ-2018 сыграет под номером 10. Как правило, «десятку» носит форвард «Барселоны» Лионель Месси, однако сейчас он травмирован.

«Мне сказали, что это обязательно – сборная должна использовать все номера от 1 до 23.

Впервые я сыграл под этим номером против Боснии и Герцеговины, затем против США в товарищеском матче. Лео сказал: когда меня нет в заявке, ты должен носить номер 10», – поделился аргентинец.