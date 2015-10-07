Тетрадзе прибыл на переговоры с «Енисеем»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Омари Тетрадзе ведет переговоры с руководством красноярского «Енисея».

"Говорить, что Тетрадзе станет новым главным тренером "Енисея", можно будет только тогда, когда он поставит подпись под контрактом. Сейчас идут переговоры», – отметил пресс-атташе клуба Евгений Горбунов.

На данный момент «Енисей» возглавляет Владимир Ежуров. Команда находится на 16-й строчке турнирной таблицы ФНЛ, имея в своем активе 14 очко после 14 туров.