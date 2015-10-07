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    Тетрадзе прибыл на переговоры с «Енисеем»

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Омари Тетрадзе ведет переговоры с руководством красноярского «Енисея».

    "Говорить, что Тетрадзе станет новым главным тренером "Енисея", можно будет только тогда, когда он поставит подпись под контрактом. Сейчас идут переговоры», – отметил пресс-атташе клуба Евгений Горбунов.

    На данный момент «Енисей» возглавляет Владимир Ежуров. Команда находится на 16-й строчке турнирной таблицы ФНЛ, имея в своем активе 14 очко после 14 туров.

    Источник: ТАСС

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    07.10.2015 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 октября 2015, 14:06

      в волгу бы его вернуть

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