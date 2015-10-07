Бояринцев: «Щенников сможет заменить Жиркова»

Бывший полузащитник "Спартака" и "Рубина" Денис Бояринцев считает, что травма полузащитника "Динамо" Юрия Жиркова не должна сказаться на результатах сборной России в матче с Молдавией и Черногорией в двух последних матчах отборочного турнира к Евро-2016.

«Травма Жиркова – это, безусловно, потеря. Ведь он футболист, который может даже за счет индивидуальных действий создать голевой момент. На мой взгляд, в атакующих компонентах Юра выглядит посильнее Щенникова, но Георгий тоже очень неплохой футболист. Да, мы немного потеряем в атаке, но за оборонительные действия я полностью спокоен. Щенников сможет заменить Жиркова», - сказал Бояринцев.

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