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    Бояринцев: «Щенников сможет заменить Жиркова»

    Бывший полузащитник "Спартака" и "Рубина" Денис Бояринцев считает, что травма полузащитника "Динамо" Юрия Жиркова не должна сказаться на результатах сборной России в матче с Молдавией и Черногорией в двух последних матчах отборочного турнира к Евро-2016.

    «Травма Жиркова – это, безусловно, потеря. Ведь он футболист, который может даже за счет индивидуальных действий создать голевой момент. На мой взгляд, в атакующих компонентах Юра выглядит посильнее Щенникова, но Георгий тоже очень неплохой футболист. Да, мы немного потеряем в атаке, но за оборонительные действия я полностью спокоен. Щенников сможет заменить Жиркова», - сказал Бояринцев.

    Полностью эксклюзивное интервью с Денисом Бояринцевым вы можете прочитать на страницах Бомбарбира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2015 11:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      feedav 7 октября 2015, 12:22

      Полузащитник ЦСКА Жирков? Ну-ну... Магомет уже никогда не станет Армейцем.

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