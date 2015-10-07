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    Рамос: «Не собираюсь делать заголовки»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не особо переживает из-за своей ошибки в матче с «Атлетико».

    «Я допустил детскую ошибку, но не стоит из-за этого переживать. Все, что Бенитес хочет сказать мне на этот счет, он может сказать, когда увидит меня. Я не волнуюсь из-за этого. Мы все делаем ошибки. К счастью, Кейлор был в ударе, поэтому это не повлияло на конечный результат.

    Так же, как люди говорят о моей ошибке, они будут говорить о заменах. Мы действовали хорошо, но играли слишком глубоко. Бенитес может заменить Роналду? У нас у всех есть свое мнение. Ни один игрок не является незаменимым, но я не собираюсь делать вам заголовки, направленные против нашего замечательного тренера», – сказал Рамос.

    Напомним, что в матче седьмого тура «Атлетико» и «Реал» сыграли вничью – 1:1.

    Источник: Marca

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    07.10.2015 11:30
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