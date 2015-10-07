Бояринцев: «Для сборной России все сложится хорошо»

Бывший полузащитник "Спартака" и "Рубина" Денис Бояринцев оценил шансы сборной России в двух последних матчах отборочного турнира к Евро-2016.

«Вы знаете, у меня есть ощущение, что для сборной России все сложится хорошо. Мы добьемся нужного результата.

Все команды могут собраться и преподнести сюрприз. Но мне кажется, что именно от черногорцев стоит ждать подвоха. С Молдавией тоже не будет просто, это точно. Просто второй соперник заставляет насторожиться еще больше», - сказал Бояринцев.

Полностью эксклюзивное интервью с Денисом Бояринцевым вы можете прочитать на страницах Бомбарбира.