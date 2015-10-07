Гершкович: «Ни одна сборная не становилась чемпионом мира под руководством иностранца»

Руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович рассказал о проблемах совмещения тренером Леонидом Слуцким работы в сборной России и ЦСКА.

"Вопрос совмещения Слуцким работы в сборной и клубе будет рассматриваться только при условии выхода на чемпионат Европы. Это будет решение тренера. Посмотрим, насколько с ним согласится исполком Российского футбольного союза (РФС). В пользу каждого из вариантов есть свои аргументы, поэтому сложно сказать, что будет более правильным.

Слуцкий является одним из ведущих наших тренеров. Под его руководством сборная показала свои лучшие качества. В матче со Швецией (1:0) было видно, как изменился микроклимат в команде. Сейчас все футболисты едут в сборную с удовольствием. Назначение Слуцкого - очень вовремя принятое решение. Надеюсь, две оставшиеся игры команда выиграет и напрямую выйдет на чемпионат Европы.

Все ведущие специалисты ратовали, чтобы во главе сборной стоял российский тренер. Это подтверждает и мировая практика: ни одна сборная не становилась чемпионом мира под руководством иностранца. В работе главного тренера важно понимание менталитета, психология. Никто из работавших в России иностранцев не пытался выучить русский язык. Работа же Капелло вообще вызывала тревогу», - рассказал Гершкович.

Напомним, что Леонид Слуцкий был назначен главным тренером сборной России 7 августа вместо итальянца Фабио Капелло. Перед двумя последними матчами в турнире сборная России занимает второе место в группе G с 14-ю очками.