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    Стойка: «Молдавия не собирается играть роль статиста»

    Главный тренер сборной Молдавии Стефан Стойка перед матчем со сборной России подтвердил, что испытывает проблемы с составом.

    "У нас есть проблемы с составом: перебор желтых карточек, травмы. Александр Дедов, который выступает за румынский "Тыргу-Муреш", получил травму. Вместо него заявлен молодой нападающий Роман Шумкин. Игорь Армаш, играющий в защите, заболел. Мы не собираемся играть роль статиста и будем бороться в этом матче. Я ставлю такую задачу всем своим командам.

    Не бывает супер-людей и супер- команд. Если команда сыграна, общается на одном языке, борется за каждый мяч, то всегда есть шанс», - заявил Стойка.

    Напомним, что матч Молдавии и России состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру" 9 октября, в 21:45 по московскому времени. Сборная России занимает второе место в группе G.

    Источник: ТАСС

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    07.10.2015 09:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 октября 2015, 12:37

      Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 7 октября 2015, 11:26

      Нет конечно. Ни в коем случае !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 октября 2015, 10:58

      Да ладно. Придётся констатировать факт...

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