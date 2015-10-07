Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анчелотти вернется в футбол в следующем сезоне

    Известный итальянский специалист Карло Анчелотти планирует вернуться к тренерской работе в следующем сезоне. Последним местом работы 56-летнего итальянца был мадридский «Реал». До недавнего времени его называли одним из кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля».

    «Сейчас я рад, что отдыхаю. Меня все устраивает. Конечно, я планирую вернуться к работе, потому что футбол - это моя страсть. Сейчас я хочу еще немного отдохнуть, но в следующем году вернусь к тренерской деятельности», - заявил Анчелотти.

    На счету Анчелотти работа практически со всеми европейскими грандами - «Реал» (2013-2015), "ПСЖ" (2011-2013), «Челси» (2009-2011), «Милан» (2001-2009), «Ювентус» (1999-2001).

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2015 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 7 октября 2015, 11:27

      Четкий тренер. Его бы в псж.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Maga Ingush 8 октября 2015, 09:43

      он тренировал ПСЖ, врядли вернется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      ESPANOL 7 октября 2015, 09:13

      Его команда Барса! И по стилю и по духу и по составу. Мне очень импонирует его видение игры команды, которую он тренерует.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11