«Зенит» и Жирков продолжают торговаться

сдулся, он в цска провел свои лучшие годы!
«Зенит» продолжает интересоваться возможностью приобретения полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова. Столичный клуб пытается разгрузить зарплатную ведомость, готов отпустить ветерана практически даром. Сам футболист настаивает на получении подъемных в размере двух миллионов долларов и трехлетнем контракте, то есть Жирков будет получать около 4 миллионов долларов за каждый сезон. «Зенит» предлагает сократить срок действия соглашения до двух лет, а зарплату — вдвое.
Напомним, что контракт Жиркова и «Динамо» заканчивается 30 июня 2016 года. В текущем сезоне воспитанник тамбовского футбола сыграл 10 матчей в чемпионате России.