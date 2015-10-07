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    «Зенит» и Жирков продолжают торговаться

    «Зенит» продолжает интересоваться возможностью приобретения полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова. Столичный клуб пытается разгрузить зарплатную ведомость, готов отпустить ветерана практически даром. Сам футболист настаивает на получении подъемных в размере двух миллионов долларов и трехлетнем контракте, то есть Жирков будет получать около 4 миллионов долларов за каждый сезон. «Зенит» предлагает сократить срок действия соглашения до двух лет, а зарплату — вдвое.

    Напомним, что контракт Жиркова и «Динамо» заканчивается 30 июня 2016 года. В текущем сезоне воспитанник тамбовского футбола сыграл 10 матчей в чемпионате России.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.10.2015 08:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 7 октября 2015, 18:31

      сдулся, он в цска провел свои лучшие годы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Обстолб Хуембей 7 октября 2015, 13:14

      Магамет Жиркоев нужен Анже.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 7 октября 2015, 13:03

      Бревно полное

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 7 октября 2015, 12:30

      Верните его обратно в Анжи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Бидон Молокоев 7 октября 2015, 10:53

      Жирик жочет отбить денгу за потерю фальшивой короны своей жёнушки Инки.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 7 октября 2015, 10:45

      Они там вПитере совсем слепые ? Такой отстой еще нужен кому ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Витус Беринг 7 октября 2015, 14:48

      А кто Вам сказал, что все эти разговоры - правда? И что Зенит действительно ведет с Жирковым какие-то переговоры?
      Это всё - работа агента, который таким образом (распусканием не имеющих отношения к действительности слухов) набивает цену на клиента.
      Вот и всё. Такой бизнес.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 7 октября 2015, 10:21

      За этого парня гроша ломаного не дадут.Оказался пустышка.В "Челси" это поняли сразу.

      2
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      Рейтинг: +11

      legends 7 октября 2015, 08:43

      нисколько не интересный футболист... торги- для отвлечения внимания от серьезных сделок!

      1
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