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    Адвокат: «У меня нет желания работать с клубом, который не может тратить деньги»

    Бывший главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат прокомментировал свой уход из клуба и рассказал о причинах такого решения.

    «Решение я принял еще на прошлой неделе, но клуб попросил меня остаться до игры с «Вест Хэмом». Борьба за выживание – это не для меня. Я решил, что настало время кому-то другому поработать с «Сандерлендом». Я не жалею, что подписал с ними контракт, просто наш состав не был достаточно хорош. Руководство знало, что нам нужно усилиение, но владелец так ни разу и не сказал, какую сумму мы в состоянии потратить», - рассказывает Адвокат.

    Наставник не считает возможным для себя работать в подобных условиях.

    «Если вы клуб вроде «Сандерленда» и не можете тратить столько денег, как многие другие, то подобные ситуации неизбежны. У меня нет никакого желания работать в таких условиях. При расторжении договора не просил никаких компенсаций и ничего не получил, зато я уверен, что больше никогда не буду тренировать клуб".

    Также Адвокат выразил желание поработать со сборной, которая будет участвовать в чемпионате Европы.

    «Было бы здорово помочь какой-нибудь команде попасть на Евро-2016. Я бы очень хотел поработать на этом турнире».

    Источник: Sports.ru

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    07.10.2015 00:36
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ACG 7 октября 2015, 09:54

      Как обычно,Адвокат-шлюшка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 октября 2015, 08:23

      Слова содержанки.

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