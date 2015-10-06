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    Стоунс не сыграет за Англию, участие Руни в ближайших матчах под вопросом

    Защитник «Эвертона» Джон Стоунс покинул расположение сборной Англии по причине повреждения и не сыграет в ближайших матчах отбора на Евро-2016 против Эстонии и Литвы.

    Кроме того, под сомнением находится участие в этих играх Уэйна Руни, Дэнни Ингса и Джонджо Шелви. Они также травмированы и пропустили вечернее тренировочное занятие во вторник. Решение относительно этих футболистов будет принято позже.

    Также сообщается, что в национальную команду вызваны полузащитник Эндрос Таунсенд и защитник Кайл Уокер, выступающие за «Тоттенхэм».

    Отметим, что сборная Англии выиграла все матчи отборочного турнира на данный момент и досрочно обеспечила себе участие в чемпионате Европы.

    Источник: The FA

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    06.10.2015 23:43
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