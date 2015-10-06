Промедление со стороны «Баварии» вынуждает Клоппа принять «Ливерпуль»

Юрген Клопп может стать главным тренером «Ливерпуля» из-за промедления со стороны руководства «Баварии».

Сообщается, что менеджмент мюнхенского клуба рассчитывает продлить контракт с Хосепом Гвардиолой, и поэтому переговоры с Клоппом были отложены до января. Такие условия не подходят немецкому специалисту и вынуждают его принять предложение от «Ливерпуля».

Напомним, ранее появлялась информация о том, что переговоры между Клоппом и «Баварией» проходили в сентябре, а также о том, что он может возглавить «Ливерпуль» уже до конца этой недели.