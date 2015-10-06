Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Промедление со стороны «Баварии» вынуждает Клоппа принять «Ливерпуль»

    Юрген Клопп может стать главным тренером «Ливерпуля» из-за промедления со стороны руководства «Баварии».

    Сообщается, что менеджмент мюнхенского клуба рассчитывает продлить контракт с Хосепом Гвардиолой, и поэтому переговоры с Клоппом были отложены до января. Такие условия не подходят немецкому специалисту и вынуждают его принять предложение от «Ливерпуля».

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что переговоры между Клоппом и «Баварией» проходили в сентябре, а также о том, что он может возглавить «Ливерпуль» уже до конца этой недели.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2015 22:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 7 октября 2015, 09:08

      ну пускай и гниют со своим пепом, Клопп , го к нам в мерсисайд!!!1

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11