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    Инсинье может не сыграть за сборную

    Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье получил травму и может пропустить матчи национальной команды в рамках отбора на Евро-2016.

    Инсинье повредил колено в матче Серии А против «Милана», и сейчас за ним наблюдают врачи сборной.

    «Ничего особенно страшного нет. Колено распухло из-за нескольких болезненных ударов во время последней игры. Мы посоветовались с клубными врачами и убрали из колена немного жидкости», - рассказал глава медицинской службы сборной Италии Франческо Кастелаччи.

    Окончательное решение об участии Инсинье в ближайших играх будет принято позже.

    Источник: Football Italia

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    06.10.2015 20:44
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