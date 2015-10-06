Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Думбия: «Возможно, еще получу шанс поиграть в топ-чемпионате»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия сомневается в том, что вернется в «Рому» , однако надеется еще когда-нибудь поиграть в одном из ведущих чемпионатов Европы.

    «Не представляю, чтобы я вернулся. Хотя у меня еще есть двухлетний контракт с итальянским клубом, я думаю, мы достигнем соглашения. Там все пошло не так для меня. Болельщики освистывали меня с первого матча, и это не прекращалось, пока я не покинул клуб. Почему так случилось? Тренер давал мне играть, хотя я только вернулся после Кубка африканских наций и, возможно, не был готов.

    ЦСКА был лучшим решением. Я хорошо знаю команду и российский чемпионат. Мне нужно было играть — в том числе ради того, чтобы получить вызов в сборную. Я вернулся спустя шесть месяцев, но было ощущение, что я пропустил всего лишь день. Я уезжал из России, так как думал, что пришло время попробовать себя в новой лиге.

    Я мог уехать в Англию, но выбрал «Рому“, потому что тренер говорит на французском, и кроме того, там играет мой соотечественник Жервиньо. У меня не получилось, но однажды, возможно, я получу еще один шанс проявить себя в европейском топ-чемпионате».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2015 20:21
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      veltrener 7 октября 2015, 02:41

      Никогда не считал тебя топ игроком! Так почему же ты должен играть в топ-чемпионате?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 7 октября 2015, 01:01

      Ноет всё!Уровень не твой просто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      vest01 6 октября 2015, 22:25

      Очень жаль,но в ЦСКА ты будишь полезен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 октября 2015, 21:59

      Я думал он заиграет в Роме, жаль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      aviaman 6 октября 2015, 21:26

      например в РОМЕ ахаха макака ты никому не нужен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      ЦСКА Тюмень > aviaman 6 октября 2015, 23:32

      вам то точно кучка расистов ========))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Обстолб Хуембей 6 октября 2015, 21:14

      В таком гoвнe как цска тебе и играть.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      vest01 > Обстолб Хуембей 6 октября 2015, 22:29

      ЦСКА НЕ ГОВНО,ЗАВЕДУЙ МОЛЧА ОНИ ЛИДЕРЫ.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      ЦСКА Тюмень > Обстолб Хуембей 6 октября 2015, 23:30

      слышь кал глистатый, сходи посри

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Обстолб Хуембей > ЦСКА Тюмень 7 октября 2015, 13:27

      Ну ты дoлбoёб вонючий,закрой свой вафельник.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8939

      vladik12 6 октября 2015, 20:27

      Вряд ли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 октября 2015, 20:23

      Нигде кроме коней и не заиграет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11