Тренер «Карабаха» приказал игроку промахнуться с пенальти

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов сказал одному из своих подопечных, чтобы тот специально не забил пенальти.

В матче чемпионата Азербайджана между «Интером» и «Карабахом» нападающий гостей упал в штрафной площади на последних минутах встречи после столкновения с вратарем. Судья голкипера удалил и назначил пенальти. Все замены при этом были уже использованы, и в ворота пришлось стать одному из полевых игроков «Интера». На тот момент счет был 1:0 в пользу «Карабаха», и пенальти мог стать точкой в матче.

Однако Гурбан Гурбанов посчитал, что одиннадцатиметровый был назначен несправедливо, и сказал футболисту своей команды, чтобы тот не забивал.