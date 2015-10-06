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    Тренер «Карабаха» приказал игроку промахнуться с пенальти

    Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов сказал одному из своих подопечных, чтобы тот специально не забил пенальти.

    В матче чемпионата Азербайджана между «Интером» и «Карабахом» нападающий гостей упал в штрафной площади на последних минутах встречи после столкновения с вратарем. Судья голкипера удалил и назначил пенальти. Все замены при этом были уже использованы, и в ворота пришлось стать одному из полевых игроков «Интера». На тот момент счет был 1:0 в пользу «Карабаха», и пенальти мог стать точкой в матче.

    Однако Гурбан Гурбанов посчитал, что одиннадцатиметровый был назначен несправедливо, и сказал футболисту своей команды, чтобы тот не забивал.

    Источник: iSport.ua

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    06.10.2015 20:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 октября 2015, 12:04

      А при счете 0:0, или при проигрыше вряд ли такое сказал бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 7 октября 2015, 09:28

      Гурбанова в ЦСКА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 7 октября 2015, 09:02

      Молодец, мужик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 октября 2015, 22:10

      Какие страсти оказывается кипят в казахском футболе

      -1
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      ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > roman230582 7 октября 2015, 06:03

      Азербайджан)))

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 октября 2015, 20:53

      Если бы Кержакову сказали промахнуться с пенальти, он бы забил...)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 октября 2015, 20:35

      мда...так бы цска с ростовом

      2
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      Рейтинг: +1205

      inzek 6 октября 2015, 20:26

      благородно

      0
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