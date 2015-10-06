Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Профессиональные футболисты склонны к психическим расстройствам

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) исследовала психологические проблемы у действующих и бывших игроков.

    Участниками исследования стали 219 бывших футболистов и 607 действующих. 64% закончивших карьеру играли на высшем уровне в своих странах, 55% действующих игроков выступают на высшем уровне сейчас.

    Опрос показал, что 38% действующих и 35% бывших игроков страдали от депрессии либо от схожих проблем в области психологии.

    Процент злоупотребляющих алкоголем составил 9% для действующих и 35% для бывших футболистов. Курильщиками себя назвали соответственно 4% и 11%. Примерно четверть игроков из каждой категории испытывают проблемы со сном.

    Кроме того, исследование показало, что существует прямая зависимость между серьезными травмами и депрессиями. Те, кто перенес значительные повреждения, жаловались на проблемы с психикой в 2-4 раза чаще.

    Первое подобное исследование проводилось в 2013 году, и тогда доля страдающих от психологических проблем была существенно ниже – 26%

    Источник: FifPro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2015 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 октября 2015, 01:27

      У нас пол мира к психическим расстройствам склонно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 6 октября 2015, 22:12

      Не понимаю, как действующие футболисты умудряются курить? Курево же дыхалку убивает напрочь.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11