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    Прокуратура требует полтора года тюрьмы для отца Месси

    Прокуратура Испании запросила для отца нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 18 месяцев тюремного заключения, а также штраф в размере двух миллионов евро по делу о неуплате налогов.

    Дело было открыто против самого Месси и его отца в 2013 году. Следователи утверждают, что испанская казна недополучила более четырех миллионов евро. С футболиста обвинения были сняты в связи с тем, что не он лично принимал решения о распределении этих финансов.

    Месси начал сотрудничать по этому делу с властями и уже выплатил более десяти миллионов евро. Он был готов заплатить еще 15 миллионов, чтобы обвинения были сняты полностью, однако власти на это не пошли.

    Источник: BBC

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    06.10.2015 19:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 7 октября 2015, 21:55

      шьют дело хотят откатов

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