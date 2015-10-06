Прокуратура требует полтора года тюрьмы для отца Месси

Прокуратура Испании запросила для отца нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 18 месяцев тюремного заключения, а также штраф в размере двух миллионов евро по делу о неуплате налогов.

Дело было открыто против самого Месси и его отца в 2013 году. Следователи утверждают, что испанская казна недополучила более четырех миллионов евро. С футболиста обвинения были сняты в связи с тем, что не он лично принимал решения о распределении этих финансов.

Месси начал сотрудничать по этому делу с властями и уже выплатил более десяти миллионов евро. Он был готов заплатить еще 15 миллионов, чтобы обвинения были сняты полностью, однако власти на это не пошли.