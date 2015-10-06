Пирсон может сменить Адвоката в «Сандерленде»

Бывший главный тренер «Лестера» Найджел Пирсон входит в сферу интересов «Сандерленда». Он может заменить на этом посту голландца Дика Адвоката. Кроме него на данное место может претендовать Сэм Эллардайс.

Напомним, что летом «Лестер» объявил об увольнении Найджела Пирсона с поста главного тренера. Согласно официальному сайту команды, причина – фундаментальные разногласия специалиста с клубом. Одной из неофициальных версий увольнения стала потеря репутации клуба после летнего скандала, связанного с игроками «Лестера», в том числе и с сыном Пирсона. Тогда клуб расторг контракты с участниками секс-оргии в Таиланде.