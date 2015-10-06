Панцырев подписал с «Амкаром» новый контракт

Полузащитник «Амкара» Александр Панцырев подписал с клубом новый контракт, который действует до конца сезона 2017/18. 21-летний футболист играет за «Амкар» с 2012 года, выходя на поле, в основном, за молодежную команду. В прошлом сезоне находился в аренде в «Нефтехимике». Он был вновь заявлен за «Амкар» 31 августа 2015 года.

«Подписание нового соглашение с Панцыревым – это звенья одной цепи: летом, при формировании команды, мы сделали ставку на приглашение молодых ребят с российским паспортом – Комолова, Джикии, Зайцева, Салугина, вернули из аренды Придюка и Панцырева. На сегодняшний день есть понимание, что в будущем костяк нашей команды должны составлять именно российские футболисты», - рассказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.