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    Панцырев подписал с «Амкаром» новый контракт

    Полузащитник «Амкара» Александр Панцырев подписал с клубом новый контракт, который действует до конца сезона 2017/18. 21-летний футболист играет за «Амкар» с 2012 года, выходя на поле, в основном, за молодежную команду. В прошлом сезоне находился в аренде в «Нефтехимике». Он был вновь заявлен за «Амкар» 31 августа 2015 года.

    «Подписание нового соглашение с Панцыревым – это звенья одной цепи: летом, при формировании команды, мы сделали ставку на приглашение молодых ребят с российским паспортом – Комолова, Джикии, Зайцева, Салугина, вернули из аренды Придюка и Панцырева. На сегодняшний день есть понимание, что в будущем костяк нашей команды должны составлять именно российские футболисты», - рассказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    06.10.2015 17:14
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