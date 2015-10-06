Касаев: «О потерях Молдавии даже не думаем»

Полузащитник сборной России Алан Касаев рассказал о подготовке к предстоящему отборочному матчу Евро-2016 с командой Молдавии.

«Что касается физической формы, то, несмотря на то что пропустил два матча, сейчас нахожусь в хорошей форме и полноценно готовлюсь к предстоящим матчам. Матч с Молдавией будет непростым, но все прекрасно понимают, что стоит на кону. Говорите, у Молдавии много потерь? Мы об этом даже не думаем. Будем отталкиваться только от своей игры.

Общаюсь ли с кем-то из сборной Молдавии? С Илюхой Чебану постоянно на связи, но предстоящую игру с ним не обсуждали», - сказал Касаев.

Напомним, что матч Молдавия - Россия состоится в пятницу, 9 октября.