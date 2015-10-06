Монтойя и Льяич покинут «Интер» в январе

Руководство «Интера» продолжает перетряхивать состав. В январе Роберто Манчини готов расстаться с защитником Мартином Монтойей, который прошедшим летом на правах свободного агента пришел из "Барселоны". Нападающий Адем Льяич, арендованный у "Ромы" с правом выкупа за 11 миллионов евро, также рискует сменить клуб в январе. Третьей кандидатурой на уход является полузащитник Марсело Брозович.

Напомним, что "Интер" не намерен продлевать контракты с защитниками Юто Нагатомо и Данило Д'Амброзио.