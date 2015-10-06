Акинфеев: «Глупо говорить, что Слуцкий пришел и все поменял»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев признался, что особых изменений в команде с приходом Леонида Слуцкого не произошло.

«Наверное, глупо говорить, что вот он пришел и все поменял. Ничего криминального не случилось. Леонид Викторович спокойно собрал команду, провел теоретические занятия. Все было гармонично и построено на профессионализме. Самым главным было раскрепостить ребят, заставить их поверить в себя, сделать из команды единый коллектив.

Думаю, в этом не только заслуга главного тренера, хотя она очень велика - процентов 80. Скромные 20 процентов оставим себе, игрокам, которые выходят на поле. Может, мы продемонстрировали не лучший футбол, но результат был. Если и в дальнейшем сохраним это единство - тренер, команда, персонал и вся страна, то успехи придут. Надеюсь, они окажутся не разовыми. Век футболиста не так долог, и потом не хочется кусать локти», - сказал Акинфеев.

Напомним, что сборной России предстоят заключительные матчи отборочного турнира Евро-2016 с Молдавией (9 октября) и Черногорией (12 октября).