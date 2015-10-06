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    Акинфеев: «Глупо говорить, что Слуцкий пришел и все поменял»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев признался, что особых изменений в команде с приходом Леонида Слуцкого не произошло.

    «Наверное, глупо говорить, что вот он пришел и все поменял. Ничего криминального не случилось. Леонид Викторович спокойно собрал команду, провел теоретические занятия. Все было гармонично и построено на профессионализме. Самым главным было раскрепостить ребят, заставить их поверить в себя, сделать из команды единый коллектив.

    Думаю, в этом не только заслуга главного тренера, хотя она очень велика - процентов 80. Скромные 20 процентов оставим себе, игрокам, которые выходят на поле. Может, мы продемонстрировали не лучший футбол, но результат был. Если и в дальнейшем сохраним это единство - тренер, команда, персонал и вся страна, то успехи придут. Надеюсь, они окажутся не разовыми. Век футболиста не так долог, и потом не хочется кусать локти», - сказал Акинфеев.

    Напомним, что сборной России предстоят заключительные матчи отборочного турнира Евро-2016 с Молдавией (9 октября) и Черногорией (12 октября).

    Источник: УЕФА

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    06.10.2015 12:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 6 октября 2015, 20:06

      Игорь, все по делу! Грамотное вью.
      Не облажайтесь в Молдове))

      0
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 6 октября 2015, 18:34

      Простите меня: может я неправ. Но никак не могу простить Акифееву ЧМ, а Игнашевичу ЧЕ, когда все на Аршавина свалили. Ну не могу, хотя раньше за ЦСКА болел. Поэтому сейчас все эти высокопарные заявления о коллективе, всей стране и т.д. выглядят явно пропиаренными. Так и хочется сказать: а где же вы были друзья и товарищи, когда вашего друга и товарища Аршавина вся страна грязью поливала. Некрасиво это. Подлостью попахивает.

      -1
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      Рейтинг: +10

      goal_777 6 октября 2015, 17:59

      Ну да) типа капеллоо все замутил на высшем уровне) собирай манатки и за капелло)

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 6 октября 2015, 15:19

      Глупо говорить, что Слуцкий пришёл и всё осталось как прежде.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 октября 2015, 12:51

      Судя по статье, Акинфей задружил с Дзюбой))) Аналитики...

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