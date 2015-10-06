Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Акинфеев: «Когда случаются неудачи, тебя полстраны втаптывает в грязь»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев надеется на поддержку болельщиков в матчах против Молдовы и Черногории.

    "Надеемся, зрители придут на матч - не только в Москве, но и в Кишиневе. А от себя ждем победы, чтобы подарить праздник стране, своим родным и близким. Играть за сборную - колоссальный стресс. Выступая в ее составе на протяжении 11 с половиной лет, постоянно чувствую, как меняется отношение людей. Когда все хорошо, тебя любят. Потом случаются неудачи, и тебя полстраны ненавидит, втаптывает в грязь. Не хочется огорчать людей, быть бельмом на глазу. Надо выиграть два матча и спокойно поехать во Францию. Желаю нам и нашим болельщикам сделать это вместе", - заявил Акинфеев.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2015 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      иса_25 6 октября 2015, 17:42

      кто бы что не говорил, Игорь лучший вратарь России последних 15 лет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6969

      sochi-2013 6 октября 2015, 17:13

      Надо вести себя прилично, когда ты "на коне", а то, когда все хорошо, себя ведешь как будто остальные грязь на бутсах!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      pravda 6 октября 2015, 16:39

      С такими ляпами как на последнем мундиале, чего ожидал то!?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 6 октября 2015, 14:32

      сколько же здесь тупых недоразвитых выродков оскорбляют спортсмена который добился больше чем они в своей жизни ...убожества идите в туалете сидите со своей желчью!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      Смит80 > sour12 6 октября 2015, 15:22

      Уважаемый , каждый сам выбирает себе профессию. Он хотел быть спортсменом - он им стал. Публичность вторая сторона медали. У Футболиста еще и ответственность перед миллионами болельщиков. Если Футболист слажал раз... болельщик поддержит, если он завалил турнир - не промолчит! Потому, что болельщик всегда выполняет свои функции полностью, что на трибунах , что возле экранов и еще за это деньги платит. Которые футболист зарабатывает.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha 6 октября 2015, 13:49

      Ну про пол страны загнул. Ну может быть пол Лихтенштейна.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Смит80 6 октября 2015, 13:30

      Игореша... твоя задача - это "0" в наши ворота! И не надо ныть, как тебя обижают болельщики. Стоять! Стоять на ноль! И такое отношение должно быть у всех кроме Дзюбы - ему нужно вносить мяч в ворота соперников как можно чаще. Красиво он не умеет пускай продавливает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 6 октября 2015, 13:03

      Неудачи? Голы от Кореи и от Алжира, это не неудачи, а, чистой воды, позор.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 6 октября 2015, 12:07

      ты честь страны отстаиваешь в Европе, надо уметь принимать ответственность

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 6 октября 2015, 11:50

      Акинфеев молодец!!!А все кто его не любит,сосите болт!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > CSKA №1 6 октября 2015, 12:41

      Я, например, жену свою люблю! А болты пригодятся тем, кто Акинфея любит. Например, тебе :-)))))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > CSKA №1 6 октября 2015, 12:53

      а ты видимо главный болтосос)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > Efimych 6 октября 2015, 13:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хочешь попробовать у меня?Давапй стрелканемся гнида тупая!!!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > Сармат Ростов 6 октября 2015, 13:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рот свой закрой падаль!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > plusnindimon 6 октября 2015, 13:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Аи ты видимо пидор!!!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > CSKA №1 6 октября 2015, 16:06

      Ты чего разнервничался так, лошадЁнка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 октября 2015, 11:46

      А как ты хотел??? Не пропустил-красавчик. Просрал игру-беги за прокладкой или тампоном!!! Вот и выкладывайся на все сто!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11