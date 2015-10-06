Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уткин: «Не отказываюсь от своих оценок руководства «Матч ТВ»

    Комментатор "НТВ-Плюс" Василий Уткин прокомментировал свой переход на новый телеканал "Матч ТВ".

    "Офицер вперед пятками не ходит. Но это не значит, что армия никогда не отступает. Не отказываюсь от своих оценок руководства «Матч ТВ», по-прежнему настроен скептически, но при этом никого не просил мне помогать или за меня вступаться. Считаю себя свободным в принятии решений. И вполне могу оказаться не прав. Но меня убедила фраза одного человека: «Следует понимать, что это не вы идете на новый канал. Это к вам пришли новые руководители, а вы тут были и есть».

    Спортивному комментатору в России есть куда пойти работать. В рестораны, например. На радио. Не вижу проблемы в том, что «Матч ТВ» станет каналом-монополистом. Конкуренция между комментаторами останется, остальное касается больше покупки телеправ, чем ситуации на рынке рабочей силы", - заявил Уткин.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2015 11:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 октября 2015, 18:50

      В свое время нтв+ монополистом стало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 6 октября 2015, 15:29

      так то офицеры, Уася...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 октября 2015, 11:49

      После того, как Вася не побрился, место утки-под кроватью!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      abunho14 > Сармат Ростов 6 октября 2015, 14:44

      Согласен))+++

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11