Карпин: «Дзюба? Четыре гола Лихтенштейну - это не показатель»

и это сказал "великий" футболист, который был непосредственным участником позора российской сборной в 90-е...
Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин считает, что форвард "Зенита" Артем Дзюба не прогрессирует, несмотря на последние успехи в сборной и клубе.
– Смотрите за прогрессом своего любимого футболиста?
– Какого из них?
– Артема Дзюбы.
– А в чем прогресс?
– Четыре гола за сборную, регулярно забивает в «Зените».
– Лихтенштейну, у которого еще и игрока удалили, забить – это показатель? В «Зените» забивает, но забивал и в «Спартаке», и в «Ростове»… Но разве он забил 25 голов? Дзюба делает то, что и должен делать.