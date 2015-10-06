Карпин: «Дзюба? Четыре гола Лихтенштейну - это не показатель»

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин считает, что форвард "Зенита" Артем Дзюба не прогрессирует, несмотря на последние успехи в сборной и клубе.

– Смотрите за прогрессом своего любимого футболиста?

– Какого из них?

– Артема Дзюбы.

– А в чем прогресс?

– Четыре гола за сборную, регулярно забивает в «Зените».

– Лихтенштейну, у которого еще и игрока удалили, забить – это показатель? В «Зените» забивает, но забивал и в «Спартаке», и в «Ростове»… Но разве он забил 25 голов? Дзюба делает то, что и должен делать.