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    Карпин: «Дзюба? Четыре гола Лихтенштейну - это не показатель»

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин считает, что форвард "Зенита" Артем Дзюба не прогрессирует, несмотря на последние успехи в сборной и клубе.

    – Смотрите за прогрессом своего любимого футболиста?
    – Какого из них?

    – Артема Дзюбы.
    – А в чем прогресс?

    – Четыре гола за сборную, регулярно забивает в «Зените».
    – Лихтенштейну, у которого еще и игрока удалили, забить – это показатель? В «Зените» забивает, но забивал и в «Спартаке», и в «Ростове»… Но разве он забил 25 голов? Дзюба делает то, что и должен делать.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.10.2015 08:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +272

      Inks 7 октября 2015, 13:13

      и это сказал "великий" футболист, который был непосредственным участником позора российской сборной в 90-е...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +642

      somn 7 октября 2015, 11:32

      Раз забивает, значит молодец.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6969

      sochi-2013 6 октября 2015, 17:18

      Конечно, в предыдущих игра, все по покеру клали.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 6 октября 2015, 14:15

      Сам то Карпин сделал хоть раз покер за сборную?

      4
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 6 октября 2015, 13:30

      До этого он как бы забил шведам победный гол...Почему-то все забывают то,что не выгодно для них...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 6 октября 2015, 12:08

      В точку

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > астраханец 7 октября 2015, 14:56

      в пятую.

      0
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      Рейтинг: +34

      Смит80 6 октября 2015, 10:07

      Валерий Георгиевич, сказано просто, коротко и в точку.

      -2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Смит80 7 октября 2015, 14:57

      Как обычно, когда сказать нечего :-)

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 октября 2015, 10:02

      Как ни странно, но довольно объективная оценка. Согласен с Карпиным на сто процентов.

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