Руни: «Капелло - худший тренер в моей карьере»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что период, когда итальянский тренер Фабио Капелло руководил национальной командой, был худшим в его карьере.

"Когда команду тренировал Свен-Горан Эрикссон, я получал удовольствие. Также и сейчас с Роем Ходжсоном. Худшим был Фабио Капелло. От работы с ним одно разочарование, я ожидал от него намного большего", - заявил Руни.

Напомним, Капелло работал в сборной Англии с 2007 по 2012 годы. За это время он вывел команду на ЧМ-2010, где сборная вылетела в 1/8 финала, проиграв Германии со счетом 4:1.