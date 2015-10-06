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    Руни: «Капелло - худший тренер в моей карьере»

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что период, когда итальянский тренер Фабио Капелло руководил национальной командой, был худшим в его карьере.

    "Когда команду тренировал Свен-Горан Эрикссон, я получал удовольствие. Также и сейчас с Роем Ходжсоном. Худшим был Фабио Капелло. От работы с ним одно разочарование, я ожидал от него намного большего", - заявил Руни.

    Напомним, Капелло работал в сборной Англии с 2007 по 2012 годы. За это время он вывел команду на ЧМ-2010, где сборная вылетела в 1/8 финала, проиграв Германии со счетом 4:1.

    Источник: Goal.com

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    06.10.2015 08:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      goal_777 6 октября 2015, 18:00

      Да не один ты пострадал бедолага)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Ya&X 6 октября 2015, 10:22

      Я думаю наша сборная также сказала бы))

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