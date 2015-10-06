Карпин: «Изначально была поставлена задача не вылететь»

Главный тренер армавиркого «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о причинах неудачного выступления команды. После 14-ти туров «Торпедо» имеет девять очков и располагается на 19-й позиции в таблице ФНЛ.

«Изначально была поставлена задача – не вылететь в предстоящем сезоне. Все понимали, что в этом году мы окажемся в зоне вылета и станем бороться за сохранение места в ФНЛ. Потому что собрать команду за один день до первой игры – это ненормально. Если бы команда, которая бы собралась в таком режиме, набирала много очков, это бы поставило вопрос о силе лиги, да и о целесообразности проведения сборов, наличия в клубе спортивного директора и много кого еще», - говорит Карпин

По его словам, футболисты играют с полной отдачей, и к ним претензий быть не может.

«Мы провели набор футболистов, а нужен отбор. Комплектование обязано быть другим. Изменения предстоят большие, а сейчас, если можно так выразиться, проходит кастинг. Кто проявит себя – останется. Когда люди только приходят в ФНЛ, в новую команду, для них это, скажем так, большой вызов. На эмоциях игроки выдают свои 150%, даже то, чего нет. Но на эмоциях нельзя играть два, три месяца. У меня нет претензий к футболистам, они отдают все, что могут отдать. Свой максимум, но этого мало»