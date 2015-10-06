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    Орлов: «Никто никогда не играл за «Зенит» так, как Халк»

    Известный комментатор Геннадий Орлов высоко оценил нынешнюю форму нападающего "Зенита" Халка.

    «Халк переживает расцвет. Шесть мячей забил, а главное, сделал уже девять голевых передач. Идет на рекорд чемпионата России среди ассистентов и по системе «гол+пас». Уже и португальцы говорят, что такого Халка не видели в «Порту». Что произошло? Он эмоциональный человек. Приглашение в сборную Бразилии дало ему дополнительный стимул к совершенствованию, к тренировкам», - говорит Орлов.

    По мнению комментатора, никто ранее не играл на таком уровне ни в «Зените», ни вообще в России.

    «Он потрясающе играет! Никто так никогда за «Зенит» не играл. Во все времена. Не было такого футболиста. Думаю, и в России не было – с такой техникой и ударом. Отдельно у кого-то что-то было, но чтобы все сильные качества сочетались в одном человеке… Дай бог, чтобы это продолжалось. Сейчас Халк получает удовольствие от игры».

    При этом Орлов считает, что «Зенит» мог бы добиваться успеха и без Халка.

    «Да, потому что команда есть – Гарай правильно сказал. В прошлом сезоне «Зенит» поехал в Казань играть без Халка и выиграл. Есть Шатов, есть Дзюба, есть Смольников. Халк – лучший, но один человек не побеждает. Побеждает только команда».

    Источник: «Советский спорт»

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    06.10.2015 00:31
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 6 октября 2015, 12:23

      Курбан Курбанов

      0
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      Рейтинг: +26

      -Сидор Лютый- 6 октября 2015, 12:06

      Что с Хульком,что без Хульеа-Зенит гoвнищe.

      2
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      Рейтинг: +34

      Смит80 > -Сидор Лютый- 6 октября 2015, 13:21

      Я позволю себе усомниться в Вашем сквернословии. В России только 2 клуба могут похвастать европейскими трофеями. Это Факт. И если сравнить "Зенит" времен Адвоката и "Зенит" сегодняшний, то на мой взгляд прогресс есть. Команда прошла смену состава, были сделаны инвестиции. К примеру Спартак - топчется на месте уже сколько лет результата - "0", но за то там есть традиции. Лично Халк - играет на хорошем уровне. Стоит он дорого, но играет ... в отличии от Саши Кержакова . Поэтому Саша сидит на банке, а Живанилду играет в основе.

      -2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Смит80 7 октября 2015, 14:53

      Завидуете просто, а зависть - грех. Смертный!
      Вот хоть у Григория Ефимыча спросите.

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 6 октября 2015, 11:15

      Как же он меня бесит,вечно спорит в эфире и думает,что Мега умный!

      3
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > джон базелон 7 октября 2015, 14:50

      А Вы о себе не думаете так же? :-)

      1
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 6 октября 2015, 10:18

      Не надо перегибать. У нас -8 к ЦСКА, а не +. Халк играет хорошо, но эта его манера вечно вопрошать к судьям, бесит. И этот детский каприз сидит в нем и не проходит. Вот когда на поле он будет думать только о футболе, а не о судьях, то он начнет играть отлично.

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > neveldomha 6 октября 2015, 15:18

      А вы не боитесь, что если Халк станет ещё лучше, то его ангелы просто живым на небо заберут? :)))

      0
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      Рейтинг: +30

      Robbaggio 6 октября 2015, 09:49

      А на сайте в статистике у Халка 8 передач. Наверное, опять Орлов что-то напутал и лишил кого-то заслуженного паса)

      5
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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 6 октября 2015, 09:01

      Живанилду красавец, при сдохшем Данни тащит. главное, что и команда играет уверенно, когда он на поле. без него впереди ребятки не знают что делать. без него Зеня не развалится конечно, но то что уровень игры упадет и будет больше счетов 0-0 это полюбому.

      1
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      Рейтинг: +26

      -Сидор Лютый- 6 октября 2015, 08:54

      Да,без Халка Зинит-гoвнo.

      -1
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > -Сидор Лютый- 7 октября 2015, 14:51

      А ты - и с Халком :-)

      0
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      Рейтинг: +2758

      BlackMurder 6 октября 2015, 07:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Халк раскаченое распиаренное порту дно

      -7
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 > BlackMurder 6 октября 2015, 08:19

      А у тебя глаза есть ты что не видиш что Халк практически в одиночку набирает очки для Зенита,

      7
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 октября 2015, 05:49

      Не согласен. Без Халка Зенит развалится.

      6
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