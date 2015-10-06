Орлов: «Никто никогда не играл за «Зенит» так, как Халк»

Известный комментатор Геннадий Орлов высоко оценил нынешнюю форму нападающего "Зенита" Халка.

«Халк переживает расцвет. Шесть мячей забил, а главное, сделал уже девять голевых передач. Идет на рекорд чемпионата России среди ассистентов и по системе «гол+пас». Уже и португальцы говорят, что такого Халка не видели в «Порту». Что произошло? Он эмоциональный человек. Приглашение в сборную Бразилии дало ему дополнительный стимул к совершенствованию, к тренировкам», - говорит Орлов.

По мнению комментатора, никто ранее не играл на таком уровне ни в «Зените», ни вообще в России.

«Он потрясающе играет! Никто так никогда за «Зенит» не играл. Во все времена. Не было такого футболиста. Думаю, и в России не было – с такой техникой и ударом. Отдельно у кого-то что-то было, но чтобы все сильные качества сочетались в одном человеке… Дай бог, чтобы это продолжалось. Сейчас Халк получает удовольствие от игры».

При этом Орлов считает, что «Зенит» мог бы добиваться успеха и без Халка.

«Да, потому что команда есть – Гарай правильно сказал. В прошлом сезоне «Зенит» поехал в Казань играть без Халка и выиграл. Есть Шатов, есть Дзюба, есть Смольников. Халк – лучший, но один человек не побеждает. Побеждает только команда».