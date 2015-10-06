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    Червиченко: «В случае отставки Карпин испортит еще какой-нибудь клуб»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера армавирского «Торпедо» Валерия Карпина. Червиченко считает, что наставнику нужно дать поработать подольше.

    «Конечно, Карпину нужно обязательно дать время поработать. Ведь если ему не дать времени в армавирском «Торпедо», он испортит еще какой-нибудь клуб. Пусть уж лучше на одной команде шлифует свое мастерство», - говорит Червиченко.

    После 14-ти туров ФНЛ «Торпедо» имеет девять очков и находится на 19-й позиции в таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2015 00:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 октября 2015, 13:40

      остроумно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      7582145698 6 октября 2015, 10:04

      Его слова мудры и правдивы))) Но мы-то валерим!

      0
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      Рейтинг: +26

      -Сидор Лютый- 6 октября 2015, 07:55

      Червиченко маладец,последний кто сдел Спартачей Чемпионами.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 октября 2015, 05:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СЛОВА МОРАЛЬНОГО УРО-ДА

      -5
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      Рейтинг: +443

      EVM 6 октября 2015, 00:40

      Червиченко жжет! Это ж нада так на ночь поржать!

      -3
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