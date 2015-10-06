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    Марсьяль: «Возможно, когда-нибудь я и достигну уровня Анри»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал о том, что побудило его выбрать именно этот клуб.

    «Для меня «МЮ» - один из пяти лучших клубов мира. Кроме того, я хотел выступать в Лиге чемпионов, и это обстоятельство повлияло на мое решение. Также одним из моих мотивов была личная заинтересованность во мне Луи ван Гаала. Очень важно, чтобы тренер убедился, что на меня можно рассчитывать», - поведал Марсьяль.

    Также футболист высказался о сравнении себя с Тьерри Анри.

    «Он легенда в Англии, а мне еще предстоит все доказать. Возможно, если я буду упорно трудиться, то когда-нибудь и достигну его уровня, однако сейчас мне до этого далеко».

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2015 00:08
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