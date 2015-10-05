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    Отступные Карпина намного больше, чем 300 тысяч

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин опроверг появлявшиеся новости о своей возможной отставке.

    «Это неправда», - отрезал Карпин.

    Также наставник прокомментирова слухи о сумме отступных, прописанной в его контракте. Ранее сообщалось, что она составляет 300 тысяч евро.

    «И это неправда. Отступные намного больше. За прессой я не слежу, но в этом случае позвонили и сообщили знакомые».

    Информацию об отставке Карпин воспринял спокойно.

    «Улыбнулся. Акционеры были на игре, понимание процессов у клуба есть».

    Источник: «Советский спорт»

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    05.10.2015 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 октября 2015, 07:01

      Я тоже хочу в Армавир!!! Толку от меня будет ровно столько же, зато денег заработал бы...

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      Рейтинг: +443

      EVM 6 октября 2015, 00:53

      Надо ему возвращаться в Спартак. Там у него получалось лучше, да и отступные больше, случаем чего.

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