Жена Икарди стала его агентом

Нападающий «Интера» Мауро Икарди принял решение уволить своего агента Абиано Морено и нанять на эту работу свою жену – модель из Аргентины Ванду Нару.

Сообщается, что Нара, возможно, принимала участие в переговорах Икарди с «Интером» на тему продления договора. Новый контракт был подписан до 2019 года и предусматривает, что футболист будет получать три миллиона евро за каждый сезон.

Отметим, что ранее Нара была в близких отношениях с аргентинским футболистом Макси Лопесом.