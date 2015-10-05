Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жена Икарди стала его агентом

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди принял решение уволить своего агента Абиано Морено и нанять на эту работу свою жену – модель из Аргентины Ванду Нару.

    Сообщается, что Нара, возможно, принимала участие в переговорах Икарди с «Интером» на тему продления договора. Новый контракт был подписан до 2019 года и предусматривает, что футболист будет получать три миллиона евро за каждый сезон.

    Отметим, что ранее Нара была в близких отношениях с аргентинским футболистом Макси Лопесом.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2015 22:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 5 октября 2015, 23:50

      закончит карьеру через год

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11