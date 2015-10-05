Роджерс: «Я невероятно разочарован»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал свою отставку. Напомним, что специалист был уволен со своего поста вчера.

«Конечно, я невероятно разочарован тем, что покидаю «Ливерпуль». Для меня было большой честью и привилегией руководить одним из величайших клубов мира на протяжении трех лет. Хочу поблагодарить всех футболистов за работу и преданность делу. Желаю игрокам и моему преемнику удачи в оставшейся части сезона», - говорит Роджерс.