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    Роджерс: «Я невероятно разочарован»

    Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал свою отставку. Напомним, что специалист был уволен со своего поста вчера.

    «Конечно, я невероятно разочарован тем, что покидаю «Ливерпуль». Для меня было большой честью и привилегией руководить одним из величайших клубов мира на протяжении трех лет. Хочу поблагодарить всех футболистов за работу и преданность делу. Желаю игрокам и моему преемнику удачи в оставшейся части сезона», - говорит Роджерс.

    Источник: Р-Спорт

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    05.10.2015 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 5 октября 2015, 22:22

      Жаль Брендана
      Отличный специалист
      Спасибо за всё!

      2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 5 октября 2015, 21:24

      А че бы и не в Зенит ? Для универсализации тренерский школ : чех, голландец, итальянец, португалец - остались Англия, Испания и Германия. :)

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